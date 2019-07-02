الإمارات: إعلان الحداد ثلاثة أيام لوفاة ابن حاكم الشارقة

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم أمس الأثنين في المملكة المتحدة.
ديوان #حاكم_الشارقة ينعي #خالد_بن_سلطان_القاسمي نجل حاكم الشارقة. pic.twitter.com/C7bViKNpaw— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) July 2, 2019
وذكرت الصحيفة أنه تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان، وسوف يتم الإعلان عن وصوله والصلاة عليه في وقت لاحق.
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