الإمارات: إعلان الحداد ثلاثة أيام لوفاة ابن حاكم الشارقة

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام لوفاة نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية أمس الاثنين.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم أمس الأثنين في المملكة المتحدة.

​وذكرت الصحيفة أنه تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان، وسوف يتم الإعلان عن وصوله والصلاة عليه في وقت لاحق.