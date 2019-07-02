تسجيل
19:44 02 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الحشد الشعبي في العراق

    المتحدث باسم "سرايا السلام" يكشف معلومات هامة عنها في مدينة مقدسة

    © AP Photo / Hadi Mizban
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حلت "سرايا السلام"، أولا بين الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى رجل الدين علي السيستاني لمواجهة "داعش" الإرهابي عام 2014، في تلبية الأمر الديواني الصادر عن الحكومة العراقية، بفك ارتباطها.

    أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فك ارتباط "سرايا السلام" التابعة له، بعد إعلان رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة أمرا ديوانيا لضم قوات الحشد الشعبي للجيش، وإغلاق مقراتها.

    وكشف الناطق بإسم قوات "سرايا السلام" المنفكة عن زعيم التيار الصدري، صفاء التميمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، 2 تموز/ يوليو، عن تفاصيل هامة بعد قرار ضم الحشد الشعبي للجيش العراقي.

    الحشد الشعبي ينتشر في سنجار
    © Sputnik . Nazek Mohamed
    المعارضة العراقية تعلق على إغلاق مقرات الحشد الشعبي
    وأوضح التميمي قائلا "الإعلان الذي صدر عن القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، يوم أمس، والأمر الديواني الذي دعا فيه إلى فك ارتباط كل فصائل الحشد الشعبي، وعملها بإمرته، كذلك غلق المقرات التابعة لهذه الفصائل، بادر السيد مقتدى الصدر، في التغريدة التي أصدرها بعد البيان، وإعلانه انفكاك سرايا السلام عنه وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة، داعيا إلى أن يكون كل شيء على وضعه بما يرتأيه القائد العام من تغييرات، أو إستحداثات، أو تفاصيل".

    وأضاف التميمي، "نحن جاهزون، وقد أعلنا في الهيئة الجهادية لسرايا السلام بعد البيانين للقائد العام للقوات المسلحة، وللسيد مقتدى، بالتزامنا، وطاعتنا وتلبيتنا لأوامر القائدين".

    وعن عدد منتسبين "سرايا السلام"، كشف التميمي "أن قوات السرايا مسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي، بثلاثة ألوية، هي (لواء 313، و314، و315).

    وأوضح، أن لواء 315، قد صدر به الأمر الديواني، لدى الهيأة، لكن حتى اللحظة لا توجد له تخصيصات مالية، لكنه رسميا مسجل.

    وأكمل التميمي، أن العدد الإجمالي لمقاتلي "سرايا السلام" المتواجدين في مدينة سامراء المقدسة (محافظة صلاح الدين)، هو 12 ألف مقاتل.

    وبين التميمي، من ضمن العدد، (5500) مقاتل مسجلين لدى هيئة الحشد الشعبي، ضمن اللوائين (313، و314).

    وتابع، و6 آلاف و500 مقاتل، من "سرايا السلام"، صدر بهم الأمر الإداري رسميا لدى الهيئة، لكن لم تصدر التخصيصات المالية لهذا اللواء وهو 315.

    واختتم المتحدث باسم "سرايا السلام" أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، حديثه حول غلق المقرات ضمن قرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، فقد أخبرنا أنه كانت للسرايا مقرات تنسيقية، والتي أصدر بها الصدر بيانا دعا فيه إلى غلقها سابقاً، وما بقي منها سوى مقر واحد في الجنوب، وآخر في بغداد، لتسهيل عمل المقاتلين الذين ينتقلون من بقية المحافظات إلى سامراء المقدسة.

    مقتدى الصدر
    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    الصدر يعلق على دمج "الحشد الشعبي" في الجيش العراقي
    وتعتبر مدينة سامراء، الواقعة جنوبي محافظة صلاح الدين، والتي تبعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، من أهم المدن المقدسة لدى الشيعة في العراق، وذلك لوجود ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري.

    وتمتلك سامراء التاريخية الأثرية، المطلة على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتحدها مدينة تكريت، شاملاً، والرمادي مركز الأنبار، غرباً، وبعقوبة مركز ديالى، شرقاً، تاريخا عريقا، وأثار بارزة منها المسجد الجامع ومئذنته الملوية العائد إلى القرن التاسع الميلادي.

    وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مرسوما صدر يوم أمس الإثنين، 1 تموز/ يوليو، أمر فيه بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، ودمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية، وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم.

    كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.

    ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة".

    وأضاف القرار "يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على تنظيم "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني"، متابعا: "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها".

    كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل الحشد الشعبي، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

    وحدد القرار تاريخ 31 يوليو/ تموز الجاري، موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

    انظر أيضا:

    الجيش الليبي سيوجه ضربات في طرابلس...أمر بضم الحشد الشعبي للجيش العراقي...ملف إيران النووي بين التحذير والتحريض
    المتحدث باسم الحشد الشعبي: القوات ستظل تحمل اسمها بعد الانضمام إلى الجيش العراقي
    دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي
    الكلمات الدلالية:
    الحشد الشعبي, سامراء, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اختبارات التأهيل لـ الحق في ارتداء قبعة المارون بين الأفراد العسكريين والعاملين في وحدات القوات الخاصة في منطقة سيبيريا في مركز غورني للتدريب في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يونيو 2019
    رائدا فضاء روسي وأمريكي سيقومان برحلة فضاء حول الأرض
    رائدا فضاء روسي وأمريكي يقومان برحلة فضاء حول الأرض
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك