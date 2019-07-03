القوات العراقية تقتل إرهابيين متخفين في الجبال

نفذت قوات من الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، عملية نوعية في ملاحقة عناصر الخلايا النائمة لـ"داعش" الإرهابي، وقتلت مجموعة منهم داخل نفق في سلسلة جبلية شمالي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، خلال عملية استباقية، تتمكن قوة مشتركة من الألوية "40، 53، 92" من الحشد الشعبي، العاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، من قتل 4 إرهابيين.

وأوضحت الخلية، أن الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا داخل أحد الأنفاق في "سلسلة جبال شيخ إبراهيم".

وتقع سلسلة جبال شيخ إبراهيم، في منطقة صحراوية بقضاء تلعفر، غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

ونفذت القوات العراقية، السبت 29 حزيران/ يونيو الماضي، عملية نوعية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدفت بها وكر تختبئ به خلايا "داعش" الإرهابي، تحت الأرض في نينوى، شمال البلاد.

وأعلنت الخلية، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن فوج "سوات" التابع لقيادة شرطة نينوى، يقوم بتنفيذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابية في "منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير""جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد".

وأكدت الخلية، أن العملية جرت بإسناد من طيران التحالف الدولي، موضحة، أن الوكر هو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض.

وأوضحت، قبل وصول القوة، تم قصف الوكر بضربة جوية، وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لأحد عناصر "داعش".

وأكملت الخلية، عند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق، وتم الرد بقوة على مصدر إطلاق النار، وقتل إرهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت عليه مراسلتنا، الثلاثاء، 25 يونيو الماضي، أن قوة من وكالة الاستخبارات تلقي القبض على أربعة من عناصر "داعش"، عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.