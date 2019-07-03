تسجيل
15:00 03 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    ليبيا

    مسؤولون يكشفون طبيعة الوجود التركي في ليبيا وحجم الاستثمارات

    © AFP 2019
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مسؤولون ليبيون عن حجم الاستثمارات التركية والوجود في الداخل الليبي في الشرق والغرب، خاصة بعد تصاعد التوتر بين الجيش الليبي وأنقرة على خلفية اتهامات الجيش الليبي لتركيا بدعم الجماعات هناك.

     قال النائب بدر النحيب، رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الليبي، إن الشركات التركية التي كانت تعمل في الشرق الليبي، أغلقت مكاتبها منذ عام 2011.

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن مكاتب الشركات والعمالة التي كانت تعمل في الإنشاءات والطرق أغلقت منذ عام 2011، وأنه لا يوجد إحصائيات دقيقة بعد الأتراك في ليبيا، وكذلك الاستثمارات التركية التي توقفت في الشرق تماما.

    الغرب الليبي

    من ناحيته قال عادل كرموس عضو الأعلى للدولة في ليبيا، إنه لا وجود للشركات التركية الكبرى في ليبيا في الوقت الراهن.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن جميع التعاقدات والأعمال الكبرى توقفت منذ أحداث 2011، إلا أن العمالة التركية موجودة في طرابلس، في ظل انتشار المطاعم التركية بكثرة، وكذلك بعض الشركات الخاصة التي لا تمثل أي تواجد ملحوظ.

    وشدد كرموس على ضرورة عدم التعرض للعاملين أو الشركات التركية الموجودة في ليبيا، وخلط الخلافات بين الدول بالمصالح الاقتصادية، وأن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث، لما لها من أثار كارثية على اقتصاد المواطنين الذين لا علاقة لهم بالخلافات القائمة.

    العلاقة مع القذافي

    خليفة حفتر
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    سفير ليبيا لدى تركيا يستبعد سيطرة حفتر على طرابلس

    اتسمت العلاقة بين أنقرة وطرابلس بالاستقرار والتعاون على مستويات عدة، حيث وصل مستوى التبادل التجاري بين طرابلس وأنقرة إلى قرابة 10 مليارات دولار حتى عام 2010، بحسب الإحصائيات الرسمية، وكانت ليبيا تستوعب أكثر من 25 ألف عامل، كما تمثل سوقا مهما لترويج المنتجات السياحية التركية، فيما كان يزور تركيا سنويا أكثر من 50 ألف ليبي، إلا أنها تراجعت بعد أحداث 2011.

    استثمارات عالقة

    في مارس/ آذار 2019، قال رئيس المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين الأتراك، مدحت ينيغون، إن أول بلد أجنبي مارس فيه المقاولون الأتراك أنشطتهم في 1972، كانت ليبيا.

    وأضاف، أن ليبيا تحل في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضانا لمشاريع المقاولين الأتراك، بمشاريع تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، بحسب وكالة "الأناضول".

    وأوضح أن قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا تصل إلى 19 مليار دولار، وأن مستحقاتها تقدر بقيمة مليار دولار، وتأمينات بقيمة 1.7 مليار دولار.

    وكشف حينها عن أن حجم الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات وما شابه، يبلغ 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات التركية لا تزال تدفع 50 مليون دولار سنويا ثمنا لخطابات الضمان.

    لجان مشتركة

    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    المسماري: تركيا تنقل مقاتلي "النصرة" السابقين في سوريا باتجاه ليبيا

    وفي فبراير/ شباط 2018، أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية محمد سيالة خلال مؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي، بمدينة إسطنبول، تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.

    وتنفذ تركيا العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما في مجال الكهرباء، إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي "نحو 2.25 مليار دولار أمريكي"، بحسب ما صرح به في وقت سابق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبد المجيد حمزة.

    وبحسب "بوابة أفريقيا"، تسعى تركيا لاستحواذ على أكبر مقدار ممكن من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، وذلك من خلال الدفع بشركات المقاولات التركية للعمل في ليبيا.

    تهديدات

    كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر  قال  في وقت سابق إن الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".

    وتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.

    كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

    انظر أيضا:

    بعد تهديد حفتر... تركيا تصدر بيانا عاجلا بشأن رعاياها في ليبيا
    سفير ليبيا لدى تركيا يستبعد سيطرة حفتر على طرابلس
    المسماري: تركيا تنقل مقاتلي "النصرة" السابقين في سوريا باتجاه ليبيا
    مصر تحذر من امتداد دور تركيا "المقلق" في ليبيا إلى دول أفريقية أخرى
    ليبيا تطالب ببلحاج... فهل ستسلمه تركيا
    نائب: تركيا تحضر لعملية إرهابية كبيرة في ليبيا
    تركيا تنسحب من مؤتمر باليرمو حول ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    العالم العربي, العالم, تركيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    التعاون الصيني التركي
    التعاون المتبادل بين تركيا والصين
    مدفع هاوتزر ذاتي الحركة 2إس1 غفوزديكا (قرنفل)
    مدفع هاوتزر الذاتي الحركة "2إس1" (غفوزديكا)
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك