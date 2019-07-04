خبير روسي: محاولات أمريكية للسيطرة على اللجنة الدستورية السورية

وأكد أونتيكوف في حديث لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن "المشكلة ليست في الحكومة السورية، فهي وافقت على تشكيل اللجنة الدستورية وتقدمت بأسماء اللجنة"، لافتا إلى "أننا ننتظر خطوات من قبل المعارضة التي تعرقل تشكيل اللجنة بحسب تصريحات متعددة للمسؤولين الروس".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ودول أوروبية لا تريد تجاوز الخلافات حول اللجنة الدستورية، الذي يعد انتصارا كبيرا لروسيا والدول الضامنة لأستانا".
المبعوث الأممي إلى #سوريا في موسكو.. لإنجاز اللجنة الدستورية pic.twitter.com/i3oRsf23Ui— الحدث (@AlHadath) July 4, 2019
وذكر أن "هناك محاولات أمريكية لنقل موضوع اللجنة الدستورية لديها كي تنضم وتشارك في تشكيل اللجنة وهو ما يزيد من المشكلة ويعرقلها أكثر".
وبدأ مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، زيارة للعاصمة الروسية موسكو، تستمر يومين، قبيل زيارة مقررة للعاصمة السورية دمشق، في إطار مساعيه إطلاق اللجنة الدستورية السورية.
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