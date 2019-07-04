تسجيل
19:53 04 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    سلطنة عمان

    وسط استعدادات لانتخابات جديدة... مجلس الشورى العماني دور تشريعي ورقابي هام

    © AP Photo / JOERG SARBACH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تستعد سلطنة عمان لتنظيم الاستحقاق البرلماني المتمثل في انتخابات مجلس الشورى، للفترة التاسعة، الذي من المقرر أن ينطلق في الربع الأخير من العام الجاري.

    وكان القيد في السجل الانتخابي قد بدأ في نوفمبر 2018، وبعدها تم استقبال طلبات الترشح الإلكتروني في فبراير 2019 وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الإلكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات، وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة.

    وشهد مطلع يوليو الحالي، الاجتماع الثالث للجنة العليا للانتخابات، لمناقشة آخر الاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بعد استحداث خاصية التسجيل الاإكتروني والتي استفاد منه عدد كبير من المواطنين داخل وخارج عُمان حيث قاموا بقيد أسمائهم إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الولاة كما هو الحال في الفترات السابقة مع بقاء خدمة التسجيل الاعتيادي متاحة.

    سلطنة عمان
    © Photo / CC
    قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية
    انتخابات الشورى

    وقال بيان لسفارة سلطنة عمان في القاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن "الجهات العُمانية المعنية بالعملية الانتخابية تواصل استعدادها للاستحقاق البرلماني، في إطار من الخصوصية العُمانية بكل تجلياتها وفق استراتيجية التدرج وفقًا للخصوصية التي تنتهجها سلطنة عمان منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي في سياق بناء نموذجها الحضاري في الشورى والديمقراطية، مرتكزة في ذلك على مبدأ الجمع المتوازن بين مفهوم الأصالة العمانية في الحفاظ على هويتها الحضارية وتقاليدها الأصيلة، وبين مفهوم المعاصرة التي تعني الانفتاح على تجارب الآخرين واستيعاب مقومات الحضارة الحديثة والاستفادة من معطياتها في بناء الدولة العصرية الحديثة وهي دولة المؤسسات والقانون".

    وبحسب البيان، تكتسب انتخابات مجلس الشورى للفترة الجديدة أهمية كبيرة كونها تتزامن مع الاستعدادات ليوم النهضة في الثالث والعشرين من يوليو الحالي، والعيد الوطني التاسع والأربعين في الثامن عشر من نوفمبر المقبل والذي يتوج مسيرة نصف قرن من تجربة سلطنة عُمان في الانتقال التدريجي من المجتمع القبلي العشائري إلى دولة مؤسسات عصرية حديثة".

    ووفقاً للمتخصصين في الشأن العُماني، فإن النظام القبلي أو البناء القبلي سار جنبًا إلى جنب مع التيار المؤسسي الحديث، ولكن هذه الازدواجية المؤسسية لم تشكل عبئا سياسيا في السير نحو التحديث، فمجالس الولاة ما زالت قائمة، وتحقق طموحات شيوخ وزعماء القبائل، وتعمل على خلق نوع من التوافق في المجتمع العُماني من خلال الدور الاجتماعي الذي تقوم به وحل مسائل الخلاف القبلية بشكل ودي؛ إذ إن دورها يقتصر على المشاركة في المشروعات الخدمية والإنتاجية داخل البيئة المحلية فقط، أما البناء الحديث فقائم على المؤسسات والهياكل الرسمية وفق المنهج المتدرج والسلمي.

    هذا البناء المؤسسي الحديث استوعب النظام القبلي، وهو الأقوى منه في إطار الرؤية العمانية الجماعية نحو مسايرة التطورات العالمية، وعدم التخلف عن ركب الدول المتقدمة، بحسب نص البيان.

    سلطنة عمان
    © Photo / CC
    سلطنة عمان ترد على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
    أهمية المجلس

    عوض بن سعيد باقوير، صحفي ومحلل سياسي عماني، قال إن "السلطنة تترقب خلال شهر أكتوبر انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى العماني، حيث تعد هذه الانتخابات مؤشرًا حيويًا لأهمية هذا المجلس".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن " للمجلس دور تشريعي ورقابي خاصة بعد عام 2011 حيث توسعت تلك الصلاحيات التشريعية والرقابية مما جعل المجلس يمثل المواطنين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالحياة البرلمانية في سلطنة عمان".

    وتابع: "منذ بداية المجلس عام 1990 أصبح يمثل الجهة التشريعية للقوانين، حيث صدرت مؤخرا عدد من المراسيم السلطانية حول التحفيز الاقتصادي لعل من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا قانون التخصيص والإفلاس".

    ومضى قائلًا: "لعل الدورة التاسعة أن تحظى بإقبال كبير خاصة من المرأة من خلال حركة واسعة لجمعيات المرأة، كما أن الإعلام العماني يركز من خلال برامج تجوب محافظات السلطنة للحديث عن دور المجلس ونقاشات مع النخب الاجتماعية والسياسية".

    وأشار إلى أن "مجلس الشورى أدخلت عليه تعديلات جوهرية بعد أن كان مجلسا استشاريا منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي، وحتى بداية عقد التسعينات حيث أصبحت الانتخابات تشمل رئيس المجلس ونوابه وكل أعضاء المجلس البالغ عددهم 84  عضوا، وهم يمثلون الولايات العمانية وعددها 61 ولاية، ومن هنا فإن الاستعداد اللوجستي واللجان القانونية المشرفة على الانتخابات بدأت في العمل".

    وأضاف المحلل العماني، أن "هذه الانتخابات تعد ظاهرة وطنية هامة في ظل تنامي دور مجلس الشورى، ومن المعروف بأن السلطنة تأخذ بنظام المجلس،ين فهناك مجلس الشورى المنتخب من الناخبين مباشرة، وهناك مجلس الدولة المعين من قبل السلطان قابوس ويضم أعضاء من الكفاءات والخبرات".

    واستطرد: "وفي ظل الرؤية الاقتصادية للسلطنة الأعوام العشرين القادمة فإنه يعول على مجلس الشورى وحتى مجلس الدولة بأن يكونا مجالس عمانية كبيرة من خلال دراسات اللجان الاقتصادية".

    سياحة روسية مبشرة في سلطنة عمان
    © Sputnik . Aikham Massa
    سياحة روسية مبشرة في سلطنة عمان
    محطات من التحديث

    مرت مسيرة الشورى في سلطنة عمان بمحطات زمنية فاصلة، اتسمت في طبيعتها بالتطور والنمو في الصلاحيات وفي عدد الأعضاء وفي العملية الانتخابية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن ايضاَ على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات  الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية.

    وقد تدرجت سلطنة عمان في ممارسة الشورى، إذ تمثل هذا التدرج في آليات تطبيق منهاج الشورى العمانية من خلال تأسيس المجلس الاستشاري للدولة، الذي استمر من عام 1981 إلى عام 1991م، وكان رئيسه وأعضاؤه يرشحون بالتعيين من خلال المراسيم السلطانية، ثم الإعلان عن مجلس الشورى في عام 1991م. ومنحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كخطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الديمقراطية في السلطنة.

    ثم الانتقال في عام 1997 إلى إنشاء مجلس الدولة ومجلس عمان، ويضم مجلس عمان مجلسي الدولة والشورى، حيث رافق ذلك أيضاً التدرج في عملية الانتقال من التعيين إلى الانتخاب، وزيادة في عدد الأعضاء، ونسبة التمثيل ومشاركة المرأة، وفي الصلاحيات، وفي شكل الممارسة، وذلك لإثراء مسيرة التطور والبناء، وإفساح المجال للأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام، وتسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف العليا للوطن، وتم فتح الباب أمام المواطنين العمانيين لخوض انتخابات عامة يتساوى فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة للترشح في المجلس، بحيث تمارس فيها المرأة العمانية حق الترشح والانتخاب.

    ثم شهد المجلس تطورات مهمة ونوعية سواء على مستوى الصلاحيات خاصة بعد التعديلات التي أجراها السلطان قابوس بن سعيد في عام 2011 وإعطاء المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية، أو سواء على مستوى المشاركة السياسية وتزايد أعداد من لهم حق الانتخاب والذين وصلوا إلى 611 ألف ناخب، أو سواء على مستوى دوره في إعداد القوانين والتشريعات والتعاون مع مجلس الدولة ، أو على مستوى تطور البرامج ونظام الانتخابات ، حيث أصبح التصويت الإلكتروني متاحا في الانتخابات عن طريق شاشات اللمس.

    وأخيراً تأتي انتخابات الفترة المقبلة الجديدة حاملة التسجيل الإلكتروني لخوض العملية الانتخابية.

    انظر أيضا:

    قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية
    سلطنة عمان ترد على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
    سلطنة عمان تقرر فتح سفارة لها في فلسطين
    بيان من سلطنة عمان حول استهداف مطار أبها الإقليمي
    سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن الهجوم على ناقلات قبالة سواحل الإمارات
    سياحة روسية مبشرة في سلطنة عمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, انتخابات, مجلس الشوري, سلطنة عمان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    راجمات جولان-1000
    راجمات "جولان-1000"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك