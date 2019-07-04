التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان

كان الحوثيون قد قالوا في وقت سابق إنهم نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها السعوديين.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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