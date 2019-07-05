تسجيل
13:24 05 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب

    رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب (فيديو وصور)

    © Sputnik . Lama Kayali
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشهد سوريا حركة سياحية متزايدة، في معظم المناطق التي نفضت عنها غبار الحرب والإرهاب، كما في مدينة حلب التي استقبلت خلال الأيام الأخيرة مجموعة من رجال الأعمال الروس الذين زاروها كسياح وباحثين عن فرص استثمارية جديدة.

    كاميرا "سبوتنيك" رافقت أربعة من رجال الأعمال الروس خلال جولتهم على معالم المدينة وأوابدها وأسواقها العتيقة وقلعتها الصامدة، وذلك بعدما زاروا محافظات سورية مختلفة سجلوا خلالها شهاداتهم على عودة الحياة والأمن والاستقرار إلى هذه المناطق، وعلى ما خلفه الإرهاب من دمار لحق بالإرث الإنساني العريق في سوريا.

    رجل الأعمال الروسي (Mikhail seryakov) وهو مالك شركة سياحة وسفر قال في لقاء مع "سبوتنيك": "إن روسيا وسوريا ترتبطان بعلاقات صداقة متينة وقديمة، أعتقد أنها بدأت في ستينيات القرن الماضي، ولذاك أعتقد أن روسيا ستستمر في تقديم الدعم لسوريا حتى عودة الحياة الطبيعية إلى جميع مناطقها".

    وأضاف: "معظم ما قدمته وسائل الإعلام حول سوريا هو مجرد دعاية، ولكن ما رأيته على أرض الواقع في هذا البلد هو صمود أسس الدولة على عكس بعض البلدان مثل ليبيا، ففي سوريا رأينا الناس يتجولون بحرية ويرتادون المقاهي والأماكن العامة وهناك أمل كبير في أن تعود الحياة الطبيعية في جميع الأراضي السورية كما كانت قبل الحرب وآمل أن يشعر الناس بهذا قريبا".

    بدوره أوضح (Mikhail klochkov) وهو صاحب شركة استثمارات عقارية روسية أن "الكثير من الأصدقاء تحدثوا عن سوريا وعن زياراتهم لهذا البلد الجميل، وقد أردت أن أرى هذا البلد بأم عيني وأتعرف عليه وعلى ما يمثل، وهناك الكثير من أصدقائي الروس كانوا يعيشون في سوريا ويريدون العودة إليها مرة ثانية وزيارتها من جديد، وأنا أتيت إلى سوريا لأتعرف على هذا البلد عن كثب".

    وأضاف: "لدينا قناة على اليوتيوب نحمل فيها ما نصوره في بلدان مختلفة، ونحن نصور مشاهداتنا في سوريا وبالتأكيد سنعرض أفلاما عن هذا البلد تظهر حقيقتها وتظهر ما فعلت بها الحرب، كما نطمح لأن يهتم مواطنونا الروس بسوريا وأن يزوروها بهدف السياحة لأن السياحة قطاع مهم في الاقتصاد، ونريد عبر السياحة أن نسهم في نهوض سوريا اقتصاديا".

    بدوره، قال (Denis karepin) وهو يدير مكتبا للسياحة والسفر في روسيا: "يمكن القول إن المناطق التي لم تطالها الحرب ولم يتمكن الإرهابيون من دخولها لا تزال مفعمة بالحياة، ورغم الحرب والدمار اللذين لحقا بسوريا، فقد أمضيت يومين رائعين من رحلتي هذه، ولا تتخيلوا ما عشته لدى مشاهدة المناطق المنكوبة والمدمرة نتيجة الحرب، ولكني على أمل كبير بأن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة تماما مثل المناطق التي لم يدمرها الإرهاب والتي ظلت الحياة فيها طبيعية ومستمرة".

    • رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      © Sputnik . Lama Kayali
    • رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      © Sputnik . Lama Kayali
    • رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      © Sputnik . Lama Kayali
    • رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب
      © Sputnik . Lama Kayali
    1 / 4
    © Sputnik . Lama Kayali
    رجال أعمال روس يستكشفون الفرص الاستثمارية في حلب

    أما (Victor okhotin) وهو مدرب مصارعة روسي متقاعد، فقد أعرب لـ"سبوتنيك" عن تمنيه لو كان بإمكانه أن يدعو "الجميع" لزيارة سوريا، معتبراً أن العلاقات السورية الروسية تقدم مثالا هاما عن الصداقة بين الشعوب والبلدان، "ومن هنا كان وقوف روسيا إلى جانب سوريا في محنتها، ولولا الدور الذي لعبته روسيا في الحرب ضد الإرهاب، ربما كانت سوريا لا تزال في خضم الدمار والإرهاب ولكانت توقفت عن الاستمرار كدولة مستقلة".

    وكان السفير السوري في روسيا، رياض حداد، أعلن في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، شهر أغسطس آب من العام الماضي أن "سوريا تريد خلق خلفية موثوقة للتعاون مع روسيا. وخاصة في مجال السياحة والزيارات إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة التاريخية، موضحاً أن السياح الروس لن يواجهوا مشاكل في الحصول على التأشيرات، حيث "يحصل المواطنون الروس على تأشيرة بدون أي مشاكل، بمجرد القدوم إلى سفارتنا في موسكو وتقديم الوثائق اللازمة" لافتاً إلى أن "سوريا آمنة الآن، يمكنك أن تصل بأمان من مطار دمشق إلى كل من المعالم التاريخية وشواطئ اللاذقية".

    وكان رئيس وكالة السياحة الحكومية الروسية قد بحث مع وزير السياحة السوري، بموسكو العام الماضي، بالفعل قضايا تتعلق باستئناف العلاقات بين البلدين في مجال السياحة. وقدم ممثلو الوفد السوري مقترحات حول مشاركة الجانب الروسي في تطوير البنية التحتية للمناطق السياحية الآمنة والجذابة من سوريا، وكذلك في تنظيم المسارات الثقافية والتاريخية والدينية والجبلية والشواطئ والسياحة البيئية في سوريا.

    انظر أيضا:

    بمناسبة عيد الموسيقى العالمي... حلب تحتفل بألحان من ذاكرة الزمن الجميل
    مقتل عدد من عناصر "النصرة" بينهم أجانب بقصف دمر موقعا بريف حلب السورية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك