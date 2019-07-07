الأسد وبن علوي يبحثان العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن بالمنطقة

وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا".

جلسة مباحثات رسمية في #دمشق اليوم بين #السلطنة و #الجمهورية_العربية_السورية.ترأس الجانب العماني، معالي الوزير يوسف بن علوي،ومن الجانب السوري، معالي وليد المعلم وزير الخارجية.تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية. — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 7, 2019

وأضافت الخارجية "نقل ابن علوي خلال اللقاء تحيات السلطان قابوس بن سعيد، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا.نقل معاليه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 7, 2019

وكان ابن علوي "عقد جلسة مباحثات رسمية في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية".