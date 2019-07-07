"طيران أديل" السعودية لن تستمر في طلبية بوينغ 737 ماكس

قالت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، في بيان اليوم الأحد، إن شركة الطيران الاقتصادي السعودية "طيران أديل" لن تمضي في تعهدها بطلب 30 طائرة من طراز 737 ماكس.

وأضافت الشركة في البيان "نعلم أن طيران أديل لن تكمل بخصوص 737 ماكس في الوقت الراهن، في ضوء متطلبات الجدول الزمني لشركة الطيران".

كانت بوينغ قالت في وقت سابق إن التعهد، الذي يشمل خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية، تبلغ قيمته 5.9 مليار دولار بالسعر الرسمي.

من جانبها، ذكرت الشركة السعودية، اليوم الأحد، أنها ستشغل أسطولا يتألف بالكامل من طائرات "آيرباص إيه320" في المستقبل، وذلك بعد شهور من إعلانها أنها تدرس إلغاء طلبية من بوينغ.

وذكرت شركة الطيران الاقتصادي في بيان أنها ستتسلم 30 طائرة من طراز "إيه320-نيو" طلبتها شركتها الأم، الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة، في معرض باريس للطيران في يونيو/ حزيران.