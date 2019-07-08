تسجيل
15:14 08 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الجيش اليمني اليمن

    اليمن ... سر تحول "ألوية العمالقة" من الهجوم على الحوثيين إلى الدفاع عن النفس

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0

    قبل تفاهمات السويد بين حكومة الرئيس هادي والحوثيين والتي رعتها الأمم المتحدة، كانت ألوية العمالقة التي تقاتل بجانب القوات الحكومية الشرعية أحد الرهانات لحسم بعض الجبهات في الساحل الغربي وحققت الكثير من المكاسب، بعد الاتفاق... ما هو الدور الذي تقوم به تلك القوات.

    قال مأمون المهجمي، الناطق الرسمي باسم قوات العمالقة، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "الهدنة التي التزمنا بها بعد مشاورات السويد نهاية العام الماضي، والتي ترتب عليها  وقف العمليات العسكرية والغارات الجوية لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي كانت هي المكسب الوحيد لميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي".

    المقاتلون اليمنيون من لجان المقاومة الشعبية في تعز اليمن
    © AFP 2019 / Ahmad AL-BASHA
    ألوية العمالقة تعلن تصديها لـ"أعنف هجوم حوثي" في الساحل الغربي لليمن
    وأضاف الناطق باسم قوات العمالقة بجنوب اليمن: "أتاح توقف القتال في الساحل الغربي فرصة كبيرة جدا استطاعت خلالها ميليشيا الحوثي استقدام أسلحة نوعية إيرانية وتنفيذ أعمال إرهابية ضد دول الجوار وممر الملاحة الدولية، وتفخيخ مزيد من الزوارق البحرية، التي تستخدم لتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب والممرات الملاحية الدولية، وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

    وحول المهام التي تقوم بها قوات العمالقة، قال المهجمي: "تقوم قوات العمالقة بالتصدي وكسر زحف مليشيات الحوثي في محاور الحديدة المختلفة بالساحل الغربي، حيث تأتي تلك الخروقات في ظل الهدنة المقررة، وفقا لتفاهمات السويد التي تم التوافق بين أطراف الصراع برعاية أممية، لم يتوقف الحوثيين لحظة عن انتهاك وكسر الهدنة بتلك الأعمال التي تؤكد أنهم لا يسعون للسلام في اليمن".

    وتابع المهجمي: "قواتنا تقوم بصد الهجوم ونزع الألغام والعبوات الناسفة، التي حصدت أرواح آلاف المدنيين في المناطق التي تم تحريرها، وتفكيك الألغام البحرية والبرية".

    وأشار المتحدث باسم ألوية العمالقة إلى أن "القوات حققت انتصارات ومكاسب كبيرة قبل سريان الهدنة وقامت بتأمين شريط الساحل الممتد من باب المندب حتى مركز مدينة الحديدة، وتم تأمين 250 كيلومترا من الشريط الساحلي، الذي كانت تتدفق من خلاله نسبة كبيرة من الأسلحة الايرانية إلى مليشيات الحوثي".

    ويبلغ قوام ألوية العمالقة أكثر من 15 ألف جندي تتألف من 5 فرق عسكرية، وشكلت المقاومة الجنوبية النواة الأولية لها، وكانت أبرز إنجازات ألوية العمالقة في اليمن، استعادة السيطرة على باب المندب والمخا ومدن الساحل الغربي لتعز والحديدة، وظهر الدور الرئيسي للألوية في تحرير مدن الجنوب اليمني من ميليشيات الحوثي في منتصف عام 2015.

    ثم انتقلت أواخر العام ذاته إلى الساحل الغربي لخوض المعارك هناك، ونجحت بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في إقصاء الحوثي عن منطقة باب المندب الاستراتيجية، والحيلولة دون تهديد الملاحة الدولية في المضيق، ومنذ أبريل/نيسان الماضي، التحمت ألوية العمالقة مع قوات المقاومة الوطنية وقوات المقاومة التهامية، ليشكل الثلاثي القوة الضاربة في الساحل الغربي، التي أطلق عليها لاحقاً اسم القوات اليمنية المشتركة. ومثلت ألوية العمالقة خط الهجوم الأول في تأمين المديريات الساحلية لمحافظتي تعز ولحج على البحر الأحمر. 

    انظر أيضا:

    ألوية العمالقة اليمنية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف لـ"أنصار الله"
    ألوية العمالقة تعلن تصديها لـ"أعنف هجوم حوثي" في الساحل الغربي لليمن
    "ألوية العمالقة" تعلن مقتل 80 مسلحا من الحوثيين والسيطرة على مواقع شمال الضالع
    الناطق باسم "ألوية العمالقة" يكشف استعدادات حسم معركة الحديدة
    "ألوية العمالقة" اليمنية: الحوثيون يحشدون مقاتليهم جنوب الحديدة
    اليمن... ألوية العمالقة تعلن مقتل 25 مسلحا من "الحوثيين" بعملية عسكرية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, الجيش اليمني, أنصار الله, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفتيات قبل بدء سباق العرائس في مدينة جيليزنودوروجسك الروسية
    رغم الرياح والأمطار...لا شيء يقف أمام العروس
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب المعلومات السرية
    تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب البيانات الشخصية لدى مستخدميها
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك