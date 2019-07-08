بالفيديو والصور... جسر خليجي يسجل رقما قياسيا

أفادت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بتسجيل الجسر يوم السبت الماضي، أعلى رقم عبور في اتجاه السعودية بعدد 73538 مسافراً، وخامس أعلى رقم عبور في الاتجاهين منذ الافتتاح بعدد 120552 مسافراً.

نشرت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه البحرين للأيام الثلاثة بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وسجل يوم الخميس 4 يوليو/ تموز أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه البحرين بلغ 60 دقيقة.

سجل #جسر_الملك_فهد يوم أمس السبت 6 يوليو ثاني أعلى رقم عبور باتجاه #السعودية بعدد 73,538 مسافرا وخامس أعلى رقم عبور في الاتجاهين منذ الافتتاح بعدد 120,552 مسافرا كما سجل يوم الجمعة 5 يوليو ثالث أعلى عبور بإتجاه #البحرين بعدد 61,943 مسافرا. pic.twitter.com/IeRxMM9JpO — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) July 7, 2019

وأشادت المؤسسة بجهود جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني التي أسهمت في التعامل بصورة مميزة مع الأعداد الكبيرة من المسافرين بكفاءة عالية، نتج عنها خفض زمن العبور خلال أوقات الذروة في أيام نهاية الأسبوع.

بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات بإتجاه #البحرين للأيام الثلاثة بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وسجل يوم الخميس 4 يوليو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه البحرين بلغ 60 دقيقة. — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) July 7, 2019

يشار إلى أن أن جسر الملك فهد البحري، الرابط بين السعودية والبحرين، يبلغ طوله نحو 25 كيلو متراً وعرضه 23.2 متر، وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر 1986، وقد أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد خلال الافتتاح نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين، السعودية والبحرين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.