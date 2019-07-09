العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا

قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إن الحكومة قررت تصدير النفط إلى الأردن وسوريا انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط.