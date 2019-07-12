رسالة عاجلة إلى حكومة إسرائيل للتحرك فورا بسبب إهانة العلم السعودي

طالب عضو الكنيست منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، وزراء في حكومة إسرائيل بالتحرك الفوري، بعد ضجة كبرى نتيجة بيع أحذية عليها علم السعودية وكلمة التوحيد.

وأظهرت مجموعة صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام محل ببيع أحذية مطبوع عليها علم السعودية وكلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، داخل إسرائيل.

محل اسرائيلي في مدينة يافا يبيع أحذية عليها علم السعودية وشعار لا إله إلا الله.

مما دعى شبان فلسطينيون جزاهم الله خيرًا لشراءها كاملة وحرقها والتخلص منها إكرامًا للفظ الجلالة pic.twitter.com/UJVfwOTDhC — رامي (@Raystic) July 11, 2019

وأكد النائب عباس أن "استيراد هذه الأحذية، وتوزيعها وبيعها في الكثير من الحوانيت والمحال التجارية يعتبر مسًّا بالغًا بعقيدة وبمشاعر جميع المسلمين في هذه البلاد وفي المملكة العربية السعودية التي كتب رمز دولتها على الأحذية، وتمس كذلك بمشاعر جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن الصعب إقناع أي أحد أن هذا العمل تم بنية بريئة"، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية (مستقلة).

وطالب وزير المواصلات في إسرائيل، المسؤول عن سلطة المعابر والموانئ، ووزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، ووزير الأمن الداخلي، ورئيس الغرف التجارية ولمدير سلطة المعابر والموانئ، بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقه.

شبان فلسطينيون في حيفا يقومون بشراء أحذية يبيعها مستوطنون إسرائيليون مكتوب عليها "لا إله الا الله محمد رسول الله" لحرقها وإتلافها pic.twitter.com/TlCu57xRzZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 11, 2019

وأضاف أنه في هذه الأثناء تقوم جهات وشخصيات إسلامية مستقلة وشباب مسلمون في البلاد بالوصول إلى العديد من هذه الحوانيت الإسرائيلية التي تبيع الأحذية، ويقومون بأخذها وحرقها.

ولفت إلى أنه "إذا لم تقم الجهات المسؤولة في إسرائيل بالعمل فورا على منع استيراد هذه الأحذية، وعلى جمع ما تم تسويقه وتسليمها لجهات إسلامية معتمدة من أجل حرقها، فإنه ستكون لذلك أبعاد خطيرة وحالة من الغليان والغضب الشديدين لدى المسلمين في هذه البلاد وفي كل العالم".

صور لاحذية عليها شعار و علم السعودية تباع في الكيان الصهيوني pic.twitter.com/XDeoqkoeuK — Feras Q. (@QassemFiras) July 9, 2019

وقال إنه "إذا لم تجمع هذه الأحذية بشكل فوري من الحوانيت، ولم يتم إيقاف استيرادها فإننا نوجّه الاتهام المباشر لكل شخصية ومؤسسة رسمية في إسرائيل ولكل شركة أو تاجر اضطلع في عملية الاستيراد والتسويق والبيع، وسنعمل على تقديم شكاوى رسمية في المحاكم المحلية والدولية، وسنفعل كل ما بوسعنا لإيقاف ذلك".

وأبدى مغردون استياءهم من إهانة علم السعودية الذي يحمل كلمة التوحيد، مؤكدين أنه يثبت كره الإسرائيليين للعرب والمسلمين.

وطالب مغردون آخرون، السلطات السعودية بإزالة كلمة التوحيد من علمها، وذلك حرصًا على عدم إهانة لفظ الجلالة في حال قامت جهات بمحاولة إهانة السعودية.