بالصور... وافد يهدد الأمن في الكويت والسلطات تتحرك

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن السلطات الأمنية المختصة تمكنت من ضبط مقيم بصورة غير قانونية.

ويأتي اعتقال الوافد لظهوره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق تصريحات تتضمن تهديدا للنظام العام وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار وتنطوي على انتهاك سافر لقوانين البلاد.

الداخلية: ضبط مقيم بصورة غير قانونية أصدر تصريحات فيها تجاوز على القانون pic.twitter.com/fNRdKJUMyv — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 12, 2019

وأضافت الإدارة العامة أنه جاري إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقه.