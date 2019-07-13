السعودية ترفع أسعار البنزين

قررت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.