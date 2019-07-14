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    أمين عام حزب الله حسن نصر الله

    نصر الله يتسبب في حرب كلامية بين أمير سعودي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

    © REUTERS / Aziz Taher
    العالم العربي
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    نشبت حرب كلامية واسعة بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بسبب خطاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

    ونشر الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، تعليقات على خطاب نصر الأخير، وتهديداته إلى إسرائيل، والتهديدات التي توجهها الأخيرة إلى حزب الله.

    الجيش الإسرائيلي - الحدود بين لبنان و إسرائيل، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Karamallah Daher
    رد قوي من الجيش الإسرائيلي على تهديدات حسن نصر الله
    وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تابعت جزءًا من لقاء حسن نصر الله البارحة، ولفت نظري إجابة له عن تهديد اسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء، وما قاله: الشعب اللبناني صاحب نكتة وبيقول، ياريت يعيدونا  50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة، وضحك مبتهجا… ملاحظة نسيها أمين الحزب: قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود".

    ولكن علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منشور الأمير السعودي قائلا: "لم يعيش هذا التنظيم الإرهابي، أزمات اقتصادية وإفلاس أخلاقي مثلما يعيشها اليوم، لأنه فش مصاري لصاحب السرداب وأتباعه".

    ولكن رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلا: "لا أحب حسن نصر الله، وأنا ضد سياساته الحالية تمامًا، ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه".

    وتابع "طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية، وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

    وكان حسن نصر الله قد تحدث في خطابه عن قدرة الحزب على ضرب أماكن مختلفة في إسرائيل قائلا: "نوع من الصواريخ يتكفل بالشمال وبعض الصواريخ إلى أماكن أخرى"، وسأل "هل يستطيع الكيان أن يصمد؟"، وتابع "هنا يمكن أن نشاهد العصر الحجري".

    وأشار نصر الله إلى قدرات كبيرة  لدى "حزب الله"، وقال إن "المقاومة قادرة أن تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها".

    وتحدث الأمين العام عن "قدرة المقاومة على استهداف حاويات الأمونيا"، وتابع "هنا لا أتحدث عن حرب برية ودخول إلى حيفا وشمال فلسطين المحتلة"، وأكد أن "هذا الكيان مردوع من الذهاب إلى حرب وهو يمتنع من القيام بغارة على لبنان، هو خائف من المقاومة في لبنان وأنا ليس لديّ الكلمة المناسبة للتعبير عن المشهد والدمار الهائل هو الحد الأدنى للتعبير".

    واستبعد الأمين العام قيام لـ"حزب الله" قيام إسرائيل ببدء حرب ضد لبنان وذلك بسبب "نتيجة ردع المقاومة" بحسب قوله، مضيفا "لأن العدو يدرك أن النصر السريع لن يتحقق وهو يعرف ما يمكن أن يحل بهم في أي حرب والتي ستضع إسرائيل على خط الزوال".

    كما تحدث عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلا:  ببركة شهداء وتضحية ومقاومة اليمن أصبح ولي العهد السعودي عاجزا عن دعم صفقة القرن بل بحاجة إلى من يدعمه".

    ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بسخرية لاذعة على هذه التهديدات، ووصفه بـ "بطل العالم في الكذب". وقال أدرعي، في سلسلة تغريدات بهاشتاغ "غردوا لنصر الله ليشرح ليش فش مصاري"، نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تعليقا على تهديد الأمين العام لـ"حزب الله" بإعادة إسرائيل إلى "العصر الحجري" تظهره إحداها في صورة متسول: "بعد 13 عاما على النصر الإلهي أهكذا يبدو  نصر وكرامة حقا؟".

    ​ونشر المتحدث تغريدة تضمنت صورة لنصر الله قال أدرعي إنها تظهره وهو "يهدد ويمسك بالخريطة من داخل السرداب"، وعلق عليه بالقول: "أكبر دليل على زيف مزاعم النصر الإلهي هو إجراء هذا الحوار في المخبأ داخل سردابه. حقا نصر وكرامة بكل تأكيد، فش مصاري لذلك بقيت لديه التهديدات الفارغة التي يتميز بها بعد أن لا يستطيع إقناع اللبنانيين حتى اليوم بحماقة 2006".

    ​وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة أخرى: "تصبح على خير يا نصر الله. بعد 13 عاما على النصر الإلهي أهكذا يبدو نصر وكرامة حقا؟ انت بحاجة للتهديدات وللخرائط لتشرح للبنانيين لماذا طارت أموالهم في مهب الريح وعلى أي وسائل عبثية استثمرت مواردهم؟".

    وختم بالقول: "أيضا هذه المقابلة جرت في السرداب أو بمخبئ نصر الله، هل هذا هو النصر الذي تحدث عنه؟ الحرب الأخيرة أعاقت تطور لبنان وإعادة إعماره ما زال مستمرا. المواطن اللبناني يعرف كيف عرضه نصر الله ومغامراته للأزمات وقمة الاستخفاف بعقولهم تأتي عندما يتحدث السيد عن العصر الحجري".

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