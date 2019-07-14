الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة لقوات الوفاق في غريان

أعلن الجيش الليبي أن قواته الجوية قصفت، مساء السبت، مواقع تابعة لقوات الوفاق الوطني في ضواحي مدينة غريان، ودمرت مخازن أسلحة.

ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بيانا له على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أكد فيه أن سلاح الجو وجه ضربات جوية مرّكزة ودقيقة، لمواقع تابعة لقوات الوفاق.

وجاء في البيان أن القوات الجوية للجيش الليبي استهدفت تجمعا لميليشيا "أبوعبيدة" بمدينة غريان، والتي تسببت في انفجار مخزن للذخيرة، مرجحا وقوع قتلى وإصابات، بعد رصد سيارات إسعاف في موقع القصف بالمدينة.

ويشار إلى أن الجيش الليبي شن عدة غارات جوية مكثفة على تجمعات للميليشيات المسلحة بضواحي مدينة غريان، استهدفت مخازن للأسلحة والوقود، وقتلت عددا من الإرهابيين والمرتزقة التابعين لقوات الوفاق الوطني، وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة، استهدفت استعادة السيطرة على هذه المدينة، التي تقع جنوب غربي العاصمة، طرابلس.

وفي بيان آخر للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قبل يومين، قيل:

إن القوات الجوية الليبية استهدفت ما يعرف بمعسكر "أبو معاذ" بمدينة بغريان، والذي يتمركز به عدد من المرتزقة التشادية، الذين أحضرهم الميليشياوي مهرب الوقود، أسامة الجويلي، وأدت إلى قتل عدد كبير منهم جاري الان دفنهم في مقبرة جماعية بحسب مصدرنا.

وفي السياق نفسه، تستعد قوات الجيش الوطني الليبي لتنفيذ مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد تقدمها ميدانيا في أغلب محاور القتال.