مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 13 من مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أثناء محاولتهم التسلل لمواقع الجيش بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني إن:" 13 حوثيا لقوا مصرعهم، بينهم قيادي بارز، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد".

وبحسب الموقع: "اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميلشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهتي "غلق"، و"شخب" في مديرية قعطبة"، مضيفا "أحبطت قوات الجيش محاولة الميلشيا الانقلابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب"، على حد وصفه.

وذكر الموقع أن القتلى بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.