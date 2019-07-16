إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية في العراق

قال مسؤولون عراقيون إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوبي البلاد، ما تسبب في إيقاف عمليات التحميل، اليوم الثلاثاء، لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل.