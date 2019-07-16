الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسيير رحلات مباشرة إلى منطقة القصيم

أفادت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلات مباشرة إلى منطقة القصيم السعودية، بداية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

ونشرت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بيانا جاء فيه تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الخطوط الجوية الكويتية التشغيل إلى مطار القصيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة بأنه وبعد عمل الدراسات التشغيلية اللازمة لخط القصيم، وحرصاً منها على تلبية جميع متطلبات ركابها الكرام".

تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الخطوط الجوية الكويتية التشغيل الى مطار القصيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة بأنه وبعد عمل الدراسات التشغيلية اللازمه لخط القصيم ، وحرصاً منها على تلبية جميع متطلبات ركابها الكرام-١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) July 15, 2019

وأضاف البيان: "فإن الخطوط الجوية الكويتية بصدد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خط القصيم اعتبارا من الجدول الشتوي القادم في أواخر أكتوبر المقبل وبمعدل ثلاث رحلات اسبوعياً.

كما تود أن تشكر سلطات المملكة العربية السعودية على تعاونهم الدائم في تلبية الطلبات التشغيلية وكذلك سلطات الطيران المدني الكويتي والذي تقوم الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق معهم لأخذ الموافقات اللازمة للجدول الشتوي ٢٠٢٠/٢٠١٩.



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٢٠١٩/٧/١٥ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) July 15, 2019

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية بأنها لن تالو جهداً في تلبية احتياجات جميع عملائها الكرام بما يحقق الفائدة المرجوة".