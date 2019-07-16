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    صورة أرشيفية : زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني يقترب من السفينة الأمريكية جون س. ستينيس، التي كانت تقترب من مضيق هرمز، إيران 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    أول تعليق إماراتي على أنباء اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    أصدر مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، أول تعليق على أنباء اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية.

    ونقلت قناة العربية، تصريحات لمسؤول إماراتي، علق خلالها على الأنباء المتداولة حول فقدان ناقلة نفط تابعة للإمارات في المياه الإقليمية الإيرانية، خلال عبورها مضيق هرمز.

    عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، إيران 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    بيانات تتبع تظهر اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية منذ يومين
    ونفى المسؤول الإماراتي في تصريحاته أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز أن تكون تابعة لـ"الإمارات".

    وقال المسؤول الإماراتي:

    "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات، كما أنها لم ترسل نداء استغاثة".

    وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد نشرت تقريرا قالت فيه بيانات التتبع، أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.

    وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من غير واضح حتى الآن، ما حدث لناقلة النفط التابعة لشركة إماراتية، رغم أنها كانت ترفع العلم البنمي، والتي اختفت عن أجهزة التتبع منذ ليلة السبت.

    وكانت ناقلة النفط "ريا"، التي يبلغ طولها 58 مترا، رحلات من دبي والشارقة بالساحل الغربي للإمارات، قبل المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات، والقول لـ"أسوشيتد برس".

    وقالت الوكالة إنه بعد الساعة الـ11 من مساء السبت، توقفت بيانات التتبع الخاصة بناقلة النفط "ريا" عن الظهور.

    وقال القبطان، رانغيث راجا، من شركة "رفينتيف" للبيانات، لوكالة "أسوشيتد برس": "الناقلة لم تغير مسارها خلال 3 أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات، ولم تخرج عن المسار إطلاقا ولم تختفي عن أجهزة التتبع".

    وتوترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ شهر مايو/أيار، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.

    كما قال التلفزيون السعودي قبل أيام على حسابه على تويتر إن بحرية التحالف بقيادة السعودية أحبطت محاولة للحوثيين لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

    سفينة في البحر الأحمر
    © AP Photo / DIMITRI MESSINIS
    أسرار "السمكة المتفجرة" التي أربكت حسابات السعودية في البحر الأحمر
    وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي، بأنه "في صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة "إرهابية" من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات".

    وأضاف المالكي أن قوات التحالف "رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره".

    وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً"، مؤكداً أن "قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية".

    جدير بالذكر، أن ناقلتي نفط ترفعان علمي بنما وجزر مارشال استهدفتا، في شهر يونيو/ حزيران، في خليج عُمان، وتم إجلاء طاقم السفينتين.

    وأوردت وسائل إعلام عالمية أن واحدة من السفن تدعى "فرونت آلتير"، ترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.

    بينما أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن في سنغافورة، أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريغوس" كانت هدفا لـ"حادثة أمنية"، وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.

    والشهر قبل الماضي، تعرّضت ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نرويجيّة وسفينة شحن إماراتية لأضرار في "عمليّات تخريبيّة" قبالة سواحل إمارة الفجيرة، حسبما أعلنت سلطات الإمارات.

    ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إلى إجراء تحقيق لكشف الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان أول من أمس الخميس.

    وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجوم وهو ما نفته طهران. ووسط تصاعد حدة التوتر، قال غوتيريش إنه جاهز للتوسط إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك، لكنه استدرك قائلا: "في الوقت الراهن لا نرى آلية حوار ممكنة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مضيق هرمز, ناقلة نفط, إيران, الإمارات
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