Widgets Magazine
تسجيل
15:10 17 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية تمنع تغيير قواعد الاشتباك

    بالفيديو... الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية بعد هجمات "الآسيويين"

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كثف الجيش السوري من إجراءاته الميدانية الرادعة على خطوط التماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية الشمال الشرقي بالقرب من الحدود التركية.

    وتركزت الإجراءات على وجه الخصوص، في المناطق الجغرافية المعقدة التي تمتد على طول المنطقة الحدودية مع تركيا، بدءا من بلدة كسب غربا، وحتى تلال "كباني" الاستراتيجية على تخوم مدينة ريف جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي، شرقا.

    إدلب.. النصرة وداعش يدفعان بتعزيزات أجنبية غير مسبوقة إلى جبهات حماة واللاذقية
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    لافروف: روسيا قلقة من محاولات الولايات المتحدة تصعيد الموقف حول إدلب
    قال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن الجيش السوري اتخذ سلسلة من الإجراءات الميدانية عبر دعم القواعد النارية وتكثيف الكمائن المتقدمة التي أثبتت فعالية كبيرة في إفشال الهجوم الواسع الذي شنّته المجموعات الآسيوية المسلحة عبر الحدود التركية قبل أيام، محاولة السيطرة على تلال استراتيجية ومساحات حدودية قرب (عطيرة) و(الدرة) و(الصراف).

    وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن "الإجراءات الجديدة جاءت بعد الهجوم المدعوم تركياً، الذي هدف لإحداث خرق استراتيجي يعيد خلط الأوراق

    الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية تمنع تغيير قواعد الاشتباك
    © Sputnik .
    الجيش السوري يتخذ إجراءات صارمة قرب الحدود التركية تمنع تغيير قواعد الاشتباك

    ما أظهرته الوقائع، وتمثلت بفتح الحدود التركية وتسهيل دخول قطعان المسلحين الصينيين التركستان والأوزبكستانيين من الإنغماسيين الملثمين الذين سعوا للسيطرة على جبل "زاهي" الحاكم والإستراتيجي بهدف إسقاط بلدة ربيعة التي تعد نقطة ارتكاز في جبهة اللاذقية".

    وأضاف المصدر أن تدعيم القواعد النارية بكافة صنوف الأسلحة، سيسمح للجيش السوري بتغطية المنطقة الواقعة على طول الحدود وبذلك تكون عامل دعم ومساندة للقوات المتقدمة والكمائن التي تلاصق الحدود مع تركيا، كما تطوق مناطق لنتشار المسلحين في مواقع حساسة تلعب تركيا فيها دور المشغل لفصائل متشددة كالحزب التركستاني و"حراس الدين" التي يغلب عليها الصينيين والشيشان والآوزبك.

    ورغم ضراوته، لم يفلح الهجوم الكبير المدعوم تركياً في تحقيق أي مكاسب ميدانية لـ "الآسيويين"، رغم إتباعه إستراتيجية المباغته في المكان والزمان لتبقى اليقظة الميدانية للجش السوري عاملاً حاسماً في قلب الموازين التي انتهت بإلحاق سائر فادحة بالمهاجمين.

    وينتشر بين ريفي اللاذقية الشمال الشرقي، وإدلب الجنوبي، أعداد كبيرة من المقاتلين الصينيين يتبعون لـ"الحزب الإسلامي التركستاني"، إلى جانب مجموعات مسلحة من الجنسية الأوزبكية والشيشانية وتركمانية، يتشاركون جميعا ولائهم التاريخي للقومية التركية العثمانية.

    وللمقاتلين التركستان والأوزبك ولعائلاتهم مستوطنات وقرى صغيرة يسكنون فيها مكان السكان الذين تم تهجيرهم، بدعم من تركيا التي قدمت لهم تسهيلات كبيرة لإحداث تغييرات ديموغرافية تصب في صالح خططها المستقبلية بتتريك الشمال السوري.

    وتم تخصيص الإيغور الصينيين بتلك المناطق الحدودية نظرا لوجود أقران لهم يعتدون بجذورهم التركية كـ "التركمان السوريين" الذي ينتظمون ضمن مجموعات تسمى (الفرقة التركمانية الساحلية) كان قد أسسها تنظيم "الذئاب الرمادية" التركي الذي شارك في مجازر اللاذقية ونسب إلى نفسه إسقاط الطائرة الروسية "سو 25" عام 2015، ويتزعمه المدعو ألب أرسلان جيليك الذي لاحقته السلطات الروسية وطلبت من تركيا تسليمه.

    وكان الزعيم العام لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني"، جند الله التركستاني، كشف في فيديو بثه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نهاية العام الماضي عن حدود ما أسماها "إمارة" التركستان الصينيين في الشمال السوري، معتبراً أنها تمتد من جبل التركمان وجبل الأكراد إلى سهل الغاب، وتشمل منطقة جسر الشغور ومناطق أخرى، حيث كان هذا الإعلان.

    انظر أيضا:

    قصف للمسلحين في محافظة اللاذقية يسفر عن مقتل 3 سوريين
    الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية
    الكشف عن سبب الوميض الكبير الذي قطع الكهرباء في اللاذقية...فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورا على خلفية البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    الجمال يأخذك إلى هناك... جزر المالديف الروسية
    الكشف عن مواقع تخزين الأسلحة النووية الأمريكية بطريق الخطأ
    الكشف عن مواقع تخزين الأسلحة النووية الأمريكية بطريق الخطأ
    إنفوجرافيك - عالم الإنترنت الذي لا ينام
    عالم الإنترنت الذي لا ينام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك