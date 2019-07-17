بعد الاتفاق السياسي... الجنيه السوداني يتنفس الصعداء ويسجل صعودا أمام الدولار

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، اليوم الأربعاء، عقب التوقيع على مسودة اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

ذكر متعاملون في السوق الموازية، أن قيمة الجنيه السوداني صعدت أمام الدولار في تداولات اليوم، مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضح متعاملون، أن سعر شراء الدولار سجل 61 جنيها مقارنة بـ64 جنيها، أمس الثلاثاء، فيما سجل سعر البيع عبر النقد 64 جنيها مقابل 67 جنيها، خلال الفترة نفسها.

وأرجعوا ارتفاع العملة المحلية، إلى التوقيع على الاتفاق السياسي بين الفرقاء في البلاد، متوقعين مزيدا مع الصعود عقب التوقيع على الإعلان الدستوري المقرر، يوم الجمعة.

ووقع الفرقاء السودانيون، اليوم الأربعاء في الخرطوم، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى التغيير. وفقا لـ"الأناضول".

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.