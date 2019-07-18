الجيش المصري يحبط هجوما انتحاريا على أحد المراكز الأمنية في شمال سيناء

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أن قوات الجيش أحبطت هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.