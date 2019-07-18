مقتل 6 مسلحين في غارة للتحالف الدولي قرب الحدود العراقية مع سوريا

بغداد- سبوتنيك. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بـ "مقتل 6 إرهابيين، وتدمير وكر كانوا بداخله جنوب بحيرة سنيسلة، التابعة لقضاء البعاج، على الحدود العراقية- السورية، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي".

وأكدت الخلية، أن الضربة الجوية جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى، شمال البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.