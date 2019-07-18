Widgets Magazine
تسجيل
21:32 18 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الجزائر

    تجريم الاستعمار في الجزائر... أولى الأجندات السياسية في البرلمان

    © Sputnik . B. Baratov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 00

    دعا عدد من الجزائريين، رئيس البرلمان الجديد إلى إدراج مشروع قانون تجريم الاستعمار ضمن أولويات عمل الحكومة المقبلة.

    مع بداية الحراك في تحقيق البعض من مطالبه، ظهر من جديد مشروع تجريم الاستعمار إلى الواجهة، الملف الذي بقي من أهم مطالب الشعب الجزائري مع تعاقب الحكومات الماضية.

    ومع إعلان البرلمان الجزائري تزكية، سليمان شنين، على رأس البرلمان الجزائري خلفا لمعاذ بوشارب، الذي يعد من خارج دوائر الحكم السابق، سارعت دعوات إلى المطالبة من جديد بإدراج مشروع تجريم الاستعمار ضمن أولويات المرحلة المقبلة للبرلمان الجديد.

    رئيس حركة البناء والاستثمار، عبد القادر بن قرين، استغل المعطى الجديد وهو سليمان شنين من أعضاء الحركة، وطالب بضرورة استغلال الوضع وإدراج المشروع ضمن أولويات أشغال البرلمان الجديد، في توجه يتناغم مع التوجهات العامة للسلطة الجزائرية في الوقت الراهن حسب تعبيره.

    السلطة وفي ظل “الحراك الشعبي” الذي لا يزال مستمرا، تحاول التجاوب مع بعض من تطلعات الجزائريين، فالملايين من الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع منذ 22 فبراير/ شباط المنصرم، رفعوا مطالب من بينها الدعوة إلى تحجيم النفوذ الفرنسي المتزايد في البلاد من دون مقابل مقنع وإرساء علاقات ندية ومتكافئة حسب تعبيرهم. هذا ويرى الخبراء أن مشروع قانون تجريم الاستعمار المعطل، يعتبر ورقة جدا رابحة بيد السلطة من شأنها أن تقلل من حجم الفجوة بينها وبين الشعب إذا توفرت لديها الإرادة السياسية، في إخراج مشروع القانون الذي يقبع في أروقة الحكومة منذ سنين.

    مسار المطالبة بالمصادقة على المشروع

    المطالبة بإقرار مشروع تجريم الاستعمار هذه، ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة . القضية شهدت هورا وركودا بين الفينة والأخرى إلا أن عام 2005 كان المطلب ملحا بشكل كبير من المواطنين وأغلبية النواب. وذلك ردا على المشروع الفرنسي في القضية والذي لم يقتصر فقط على توظيف الدعاية والتشهير لتمجيد الماضي  الاستعماري لفرنسا. فالبرلمان الفرنسي عمد إلى إعداد قانون يمجد الاستعمار ، ليشهد القانون النولر في 23 شباط/ فبراير 2005.

    الرد كان قويا من الجانب الجزائري وقع العشرات من النواب بمن فيهم رئيس البرلمان أنذاك ،عمارسعيداني، قبل أن يتم تجميد القرار لأسباب لم تعرف بعد.

    واليوم يعود هذا المشروع إلى الواجهة، لكن في ظرف أكثر من مناسب، فالسلطات الراهنة لا تكن الكثير من الود لفرنسا، كما كان الحال في عهد الرئيس السابق، بل إن باريس تحولت إلى هدف بسبب اتهامات بالتآمر مع ما بات يعرف بـ”العصابة” التي سجن الكثير من رموزها، على استقرار البلاد، وإن لم تسم بالاسم، كما جاء على لسان نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في أكثر من خطاب.

    وفي الشأن أكد أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السايسية في المدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر الدكتور، علي ربيج، أكد أن الوضع الراهن لا يسمح بتمرير مشروع القرار نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر ، إضافة إلى عدم وجود موقف موحد تجاه القضية بين أعضاء البرلمان، فهناك أطراف تريد تمرير القانون وأطراف أخرى تطالب بالتريث وانتظار الوقت المناسب حسب تعبيرها وقال" التوقيت غير مناسب في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وأن أولويات البرلمان في الوقت الراهن هي النظر في القوانين الداخلية للبلاد وصياغة قوانين تضمن تنظيم الانتخابات".

    وأضاف الدكتور ربيج أن المشكلة ليست مع الشعب الفرنسي وإنما من الحكومات الفرنسية المتعاقبة، والتي رفضت الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر على مدى 130 سنة.

    وأشار إلى أن فرنسا لا تقبل القرار زضغطت بشكل كبير على السلطة السابقة وعلى الجهات التيارات التي اريد تحريك الموضوع كونه يمس بالعلاقة الجزائرية الفرنسية المتوازنة حسب تعبيرها.

    وأكد الدكتور ربيج  أن العلاقات الجزارية الفرنسية هي من بين أهم القضايا التي يجب على الحكومة الجزائرية المقبلة إعادة النظر فيها" أكثر المواضيع التي تقف على عاتق الحكومة المستقبلية هي العلاقات الجزائرية التي يجب إعادة النظر فيها كونها مبنية على مبدأ رابح خاسر لصالح فرنسا".

    وفي الأخير أشار الدكتور ربيج إلى أنه يتوجب على فرنسا أن تتفهم الإحساس والرغبة لدى الشعب الجزائري والطبقة السياسية بضرورة تجريم العمل الأعمال الوحشية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، وعلى الحكومة الفرنسية تحمل مسؤولتها على كل ما تسببت فيه من مأسات للجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية.  

    انظر أيضا:

    الرئيس الجزائري يهنئ منتخب بلاده بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا
    إيداع الوزير الجزائري السابق عمار غول الحبس المؤقت
    الكلمات الدلالية:
    الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات في مهرجان الرسم على الجسم الدولي (2019 World Bodypainting Festival) في النمسا
    الفن يصنع العجائب...المهرجان الدولي للرسم على الجسم
    تطبيق فيس آب الروسي تهديد للأمن القومي الأمريكي
    تطبيق "فيس آب" الروسي تهديد للأمن القومي الأمريكي
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك