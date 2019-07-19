لوكهيد مارتن تفوز بعقد بيع منظومة دفاعية للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.

ونقلت رويترز عن البنتاغون أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، مضيفة أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت أن لديها تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية التعامل معها، لتترك عسير ونجران وجيزان السعودية في مرمى ضرباتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "لدينا تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية التعامل معها"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف: "صواريخنا الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية"، موضحا أن "ضرباتهم لن تقتصر على عسير ونجران وجيزان في حال استمر التصعيد".

وأكد أن "الجماعة تمتلك القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة تجعل اليمن قادرا على الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات"، وأن "لليمن كامل الحق والمشروعية في الرد على المعتدي طالما استمر في عدوانه".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.