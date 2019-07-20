بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة

حصل سجال وتلاسن بين نائبين لبنانيين خلال جلسة التصويت على الموازنة العامة في البرلمان اللبناني ببيروت.

فخلال تبرير النائب سليم عون التابع لتكتل التيار الوطني الحر قراره بعدم إلقاء كلمة، قال له النائب نديم الجميل:"ليش طلعت لكان؟".

فما كان من النائب سليم عون إلا أن قال للجميل:"مش شغلتك تدير الجلسة روح لعاب حد بيتك". فردّ الأخير "بلعب مطرح ما بدّي".

عون رد بدوره:"حرام ع هالارث اللي حاملو يقولو يلي خلف ما مات بس يلي خلف مات وشبع موت".

فما كان من النائب الجميل اإاّ أن رد غاضبا:"أنا هون مش كرمال ابن بيي أنا في 5000 صوت عندي بالأشرفية"، فردّ عليه سليم عون بالقول:"وأنا عندي 6000 صوت صوتولي بزحلة".

واختتم الجميل السجال بـ "بيي أقوى من بيك".

عندها أوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري السجال ليعود النائب عون الى تبرير قراره.