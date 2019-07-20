الكويت تعاقب 59 رجلا وامرأة بسحب الجنسية منهم

صدر قرار عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، اليوم السبت، بسحب الجنسية الكويتية من 59 شخصا.

ونشرت الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم"، قرارات للجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وجاء في القرارات "سحب الجنسية الكويتية من 59 رجلا وامرأة وفقا للمواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له".

وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور، على أن إسقاط الجنسية الكويتية عن الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي لا يتم عند انتهاء عقد الزواج، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

فيما تنص المادة العاشرة على أن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية، إلا إذا حصلت على جنسية زوجها بناء على طلبها.

أما المادة الـ11 من قانون الجنسية الكويتية، فتنص على أن الكويتي يفقد جنسيته في حال تجنس مختارا بجنسية أجنبية، دون أن تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، طالما لم تحصل هي الأخرى على جنسية زوجها الأجنبية.