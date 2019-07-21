حاملا رسالة من الملك سلمان... البرهان يستقبل السفير السعودي

ووفقا لوكالة أنباء السودان، أوضح السفير السعودي أنه أطلع رئيس المجلس العسكري على "مكرمة" من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتتمثل المكرمة في استضافة ألف حاج سوداني على نفقة الملك سلمان الخاصة، 500 منها للأنظمة الدفاعية، وأسر شهداء المشاركين في التحالف العربي و500 أخرى لأسر شهداء الحراك السياسي والإدارات الأهلية وأهل الفكر والإعلام والشخصيات السودانية في جميع القطاعات.
#السودان #سونا| البرهان يستقبل السفير السعودي— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 21, 2019
إستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.
وأوضح السفير السعودي في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس المجلس العسكري على مكرمة خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/c41l0jRTYi
وأوضح السفير السعودي أن المكرمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية للسودان، ووقوفها مع الشعب السوداني "في السراء والضراء".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو قد استقبل اليوم وفي ذات السياق السفير السعودي علي بن حسن جعفر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)