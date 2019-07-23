Widgets Magazine
تسجيل
14:03 23 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

    السفير الروسي في سوريا لـ"سبوتنيك": سيطرة "جبهة النصرة" على إدلب لن تدوم طويلا

    © Sputnik . Majid Badawi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف في تصريح لوكالة سبوتنيك: أن تنظيم "جبهة النصرة" هو تنظيم إرهابي "ونحن لا نتحاور مع الإرهاب وإنما نحاربه" ولا يمكن لهذا التنظيم أن يشترك في أي عملية سياسية مهما حاولت الأطراف الخارجية الدفع بهذا الاتجاه، متمنيا على الجانب التركي أن يفي بالتزاماته حول "المنطقة منزوعة السلاح" في إدلب.

    السفير يفيموف وعلى هامش مشاركته بحفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث بفندق داما روز بدمشق بمناسبة الذكرة 75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية، أكد على العلاقات المميزة التي تجمع سوريا وروسيا منذ 75 عاما وعلى العلاقة المميزة القائمة على الاحترام المتبادل بين الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.

    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية
    © Sputnik . Majid Badawi
    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

    وقال السفير يفيموف: نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات السورية الروسية، ومنذ البداية كنا نساعد سوريا لإنشاء دولتها وبعد ذلك في تطوير اقتصادها في كافة المجالات الصناعية والزراعية، وفي المحافل الدولية، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي حافظت روسيا وسوريا على علاقاتهما المميزة فتحولنا إلى شركاء مقربين، والآن أصبحنا شركاء إستراتيجيين بعد التعاون الكبير فيما بيننا في التصدي للإرهاب الدولي ولحربه التي شنها على سوريا، حيث لم تتأخر روسيا في تقديم المساعدة للشعب السوري، ومنذ أربع سنوات نقف مع الجيش السوري في خندق واحد في محاربة الإرهاب، وتمكنا من خلال هذا التعاون من تحرير الجزء الأكبر من الأراضي السورية من سيطرة الإرهاب الدولي.

    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية
    © Sputnik . Majid Badawi
    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

    وأضاف السفير يفيموف: اليوم لا تزال الحرب على سوريا مستمرة ولكن بالتوازي مع ذلك علينا أن نفكر بآليات تحقيق السلام في سوريا، فإضافة إلى التعاون العسكري الروسي السوري هناك تعاون اقتصادي استثمر من خلاله الجانب الروسي في العديد من المجالات التي تخدم عملية إعادة إعمار سوريا، ومن ذلك حصول شركة روسية على عقد لإدارة مرفأ طرطوس والتي ستقوم بدورها بتطوير هذا الميناء لتصل استطاعته لعشرات ملايين الأطنان.

    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية
    © Sputnik . Majid Badawi
    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

    ورداً على سؤال حول السيناريوهات المطروحة في إدلب مع تعنت "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى ورفضها مغادرة المنطقة منزوعة السلاح، أشار السفير يفيموف إلى أن "هذا الموضوع نناقشه كثيرا في كل أنحاء العالم، وفي الأولوية نحاول حل جميع القضايا عبر الأدوات السياسية السلمية تفاديا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين، ولدينا اتفاق بالتوافق مع سوريا فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح في إدلب ونتمنى على الشريك التركي أن يفي بالتزاماته في هذا الاتفاق، وفي كل الأحوال فإن سيطرة الإرهاب على إدلب لن تستمر لفترة طويلة والجيش السوري سيستعيد السيطرة على كامل محافظة إدلب في نهاية المطاف".

    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية
    © Sputnik . Majid Badawi
    حفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية

    انظر أيضا:

    مقتل 6 مسلحين في غارة للتحالف الدولي قرب الحدود العراقية مع سوريا
    الأسد يؤكد حرص سوريا حكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع روسيا
    60 يوما على فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا... ولكن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ستكون السفينة السياحية من فئة خمس نجوم، قادرة على استيعاب 350 راكبا، مع تصميمات داخلية ترضي أكثر الضيوف تطلبًا للرفاهية
    المشروع الروسي للسفن السياحية في القطب الشمالي
    أمريكا تستدرج بريطانيا إلى حرب القرن
    أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك