مصدر عسكري: الدفاعات الجوية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل

قال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية اسقطت هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل باتجاه أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي المتاخم للمثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل شمال القنيطرة.

وقال المصدر العسكري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت بشكل متزامن كل من تل الأحمر شمال مدينة خان أرنبة الواقعة على تماس المنطقة الأممية العازلة مع الجيش الإسرائيلي في الجولان.