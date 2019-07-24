محمد بن زايد يصل إلى جاكرتا (صور)

وصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة دولة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، بأن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، كان في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي.

ولدى وصول موكب الشيخ محمد بن زايد إلى قصر بوغور الرئاسي، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا. وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لولي عهد أبوظبي.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى إندونيسيا، قادما من الصين التي اختتم فيها زيارة دولة استمرت 3 أيام، شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبكين، في المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والبيئية إضافة إلى التعليمية والجمارك والطاقة.