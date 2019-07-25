السعودية تحسم مصير إعلان عن "فرصة عمل" آثار ضجة في المملكة

ونشرت وكالة أنباء "بترا" إعلانا عن وزارة العمل يفيد بتوفر فرص عمل للأردنيين في أحد المستشفيات السعودية في وظائف "مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي، مشرف شؤون مالية".
الحكومة تعلن عن فرص عمل في السعودية والكويت https://t.co/STDZKEIRTH#الاردن #فرص_عمل #محليات #الرأي— الرأي - أخبار الأردن (@alrai) July 24, 2019
وشدد إعلان وزارة العمل السعودية التي حسمت الأمر في هذه القضية، على مواصلتها تنفيذ "قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات".
إشارة إلى مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات. pic.twitter.com/M7LKLtw0bI— وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) July 24, 2019
وأثار الإعلان الأردني ضجة في السعودية، ووجه عدد كبير من النشطاء انتقادات للإعلان عن وظائف قيادية وهامة للأردنيين، مشيرين إلى أن السعوديين أولى بتولي مثل هذه الأعمال، وخاصة مع وجود عاطلين سعوديين قيل إنهم لا يحصلون على فرص مناسبة.
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