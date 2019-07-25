أمر ملكي يقضي بإعدام يمني وسعودي بتهمة اغتصاب مراهقات

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن في مدينة الرياض.

وجاء في نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" ما يلي " أقدم كل من / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري - سعودي الجنسية - و / محمد نعمان فازع العقيل - يمني الجنسية - على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم".

وأضاف البيان، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق فهد بن سامر الكثيري- سعودي الجنسية -ومحمد نعمان فازع العقيل- يمني الجنسية -بالرياض؛ لترصدهما لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب.https://t.co/CRuJ41tdrQ#واس pic.twitter.com/6WZPtqYWtM — واس (@spagov) July 25, 2019

وتابع البيان "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري - سعودي الجنسية - و / محمد نعمان فازع العقيل - يمني الجنسية - اليوم الخميس 22 / 11 / 1440 هـ ، في مدينة الرياض في منطقة الرياض" .

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".