الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" في أطراف قضاء خانقين

قال آمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي إن "قوة من الفوج الثاني التابع للواء 23 في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بشكل مباشر ما أجبرهم على الفرار". بحسب موقع "الحشد الشعبي".
وأضاف العنبكي إن "اللواء 23 يرصد تحركات "داعش" في قاطع خانقين ويقف لهم بالمرصاد".
🔺#بالصور— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) July 23, 2019
القوات الامنية و #الحشد_الشعبي يدخلون عمق الاراضي الزراعية الكثيفة في #حزام_بغداد الشمالي ، والتي تعتبر طرق سرية نيسمية يسلكها عناصر #داعش للتسلل والتنقل والهروب#العراق #الطارمية #المشاهدة #النباعي pic.twitter.com/opItIlbi9Z
وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)