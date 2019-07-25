السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات

وجدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأوضح أن توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة، وتعمدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
#عاجل_واس— واس (@spagov) July 25, 2019
#قوات_التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية،أطلقتها #المليشيا_الحوثيه الإرهابية المدعومة من #إيران لاستهداف المملكة.#واس pic.twitter.com/8zf5wo4zb9
واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة، كذبًا وزيفًا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.مؤكدا أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات #الميليشيا_الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.— واس (@spagov) July 25, 2019
واستهجن المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة، كذبا وزيفا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.
وأكد أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات الحوثيين، وستبطل مخططاتهم العدائية.
وذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات يمنية نفذت زحفاً في الربوعة اتخذ 3 مسارات بمشاركة من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف.
ووفقاً للمركز، تمكنت الجماعة من إحباط زحف القوات اليمنية، عقب مواجهات استمرت 6 ساعات، أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين اليمنيين.
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