السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات

أعلنت قوات التحالف، اليوم الخميس، عن أنها اعترضت وأسقطت طائرة دون طيار في الأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون لاستهداف المملكة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأوضح أن توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة، وتعمدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة، كذبًا وزيفًا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.مؤكدا أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات #الميليشيا_الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية. — واس (@spagov) July 25, 2019

واستهجن المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة، كذبا وزيفا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.

وأكد أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات الحوثيين، وستبطل مخططاتهم العدائية.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت اليوم الخميس، مقتل العديد من العسكريين اليمنيين خلال مواجهات في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات يمنية نفذت زحفاً في الربوعة اتخذ 3 مسارات بمشاركة من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف.

ووفقاً للمركز، تمكنت الجماعة من إحباط زحف القوات اليمنية، عقب مواجهات استمرت 6 ساعات، أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين اليمنيين.