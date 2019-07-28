"أنصار الله" تقصف مطار نجران بطائرات مسيرة مفخخة

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إنها، " شنت عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة مفخخة من نوع (قاصف كا-2) استهدفتا غرف التحكم والسيطرة ومرابض الطائرات من دون طيار بمطار نجران جنوب غربي السعودية".