"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

كشف معهد "مسك" للفنون في السعودية عن إطلاقه معرضا للرقص الشعبي في المنطقة الجنوبية بالمملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في بلد بدأ الانفتاح حديثًا على الفنون، ويسعى لتوثيق تراثه.

ونشر القائمون على المعهد التابع لمؤسسة "مسك" الخيرية، التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقاطع فيديو وصورا للفعالية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل وتستمر طوال أيامه.

ويظهر في مقاطع الفيديو المنشورة صورا لفرق من الرجال والنساء يؤدون بشكل منفصل رقصات شعبية تعود إلى تراث المنطقة الجنوبية في المملكة، والتي تشمل مناطق جازان وعسير ونجران.

— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019

— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019

وقال القائمون على المعرض في إعلانهم: "بوصلتنا تشير باتجاه الجنوب، في الحدث الأول من نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية، موثقا تراثًا فنيا أصيلًا وعريقا بصورة جديدة ومختلفة".

— Misk Art Institute | معهد مسك للفنون (@miskartinst) July 26, 2019

ويحمل المعرض اسم "الخطوة"، ويستهدف تقديم عروض من الرقص الشعبي الذي يميز فنون المنطقة الجنوبية في السعودية أمام جمهور واسع، بدا متحمسا للتجربة الجديدة التي تترافق وتطلعات البلاد نحو الانفتاح على الثقافة والفنون.