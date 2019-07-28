بعد "هرم قدسيا" و"الحافظ" بحلب... عصابة تسطو على أموال لـ"عقاري السويداء"

هاجم شخصان مسلحان سيارة تابعة للمصرف العقاري في مدينة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأحد، وتمكنا من سرقة مبلغ 35 مليون ليرة سورية، يأتي ذلك بعد يومين من عمليتي سطو مسلح في قدسيا (دمشق) وحلب.

وقالت وكالة "سانا"، أن شخصين مسلحين أقدما على السطو باستخدام السلاح على سيارة تابعة للمصرف العقاري في مدينة السويداء صباح اليوم وسلبا منها مبلغ 35 مليون ليرة.

نقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة السويداء أن شخصين يستقلان سيارة بيك آب بدون لوحات اعترضا سيارة تابعة للمصرف العقاري بالقرب من ساحة الشعلة بمدينة السويداء وأقدما على سلب كيس مالي من السيارة فيه مبلغ 35 مليون ليرة ولاذا بالفرار بعد أن أطلقا النارعلى عجلتها الأمامية.

وأوضح المصدر أن التحريات جارية والبحث بدأ لمعرفة الفاعلين وملاحقتهما والقبض عليهما لتقديمهما إلى العدالة.

وكان مدير فرع شركة حوالات "الهرم" مالية في ضاحية قدسيا بالعاصمة دمشق لقي مصرعه وجرح آخرون إثر عملية سطو نفذها مسلحان على مكتب الشركة منذ أيام.

وأفاد موقع "شام إف إم" السوري أن عملية سطو نفذها مسلحان على فرع شركة "الهرم" للحوالات المالية في ضاحية قدسيا أدت إلى وفاة مدير الفرع، عبد القادر شيخة.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أن مكتب حوالات تابع لشركة "الحافظ "في حي الفرقان في حلب تعرض للسرقة صباح يوم أمس السبت حيث تم سرقة معظم محتويات المكتب من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالإضافة لجهاز التسجيل وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات اللازمة لكشف المجرمين لإحالتهم للقضاء أصولا.