الجيش السوري يواصل تقدمه شمالا ويستعيد طريقا استراتيجيا بريف حماة

تمكنت وحدات الجيش السوري، صباح اليوم، من استعادة السيطرة على بلدة الجبين بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن عمليات الجيش السوري مستمرة في مناطق ريف حماة الشمالي الغربي منذ صباح أمس، مشيرا إلى أنه وبعد تمكنه استعادة السيطرة على تل الملح الاستراتيجي بريف حماة الشمالي الغربي مساء، واصل تقدمه ليلا باتجاه بلدة الجبين قبل أن يطهرها من مسلحي جبهة النصرة وحلفائها صباح اليوم.

وأشار إلى أنه مع سيطرة الجيش على الجبين يكون بذلك قد استعاد السيطرة على أحد المقاطع الرئيسية لطريق (محردة- السقيلبية) بعدما كان قد خسره منذ أسابيع عقب هجوم عنيف أسرف تنظيم القاعدة في بلاد الشام خلاله في استعمال انتحاريين يتحدرون من جنسيات قوقازية وجنوب آسيوية، وقام بتفجيرهم مع عربات مفخخة على طول نقاط الجيش السوري على خطوط التماس في المنطقة.

وكانت وحدات الجيش السوري تمكنت مساء أمس الأحد من بسط سيطرتها على تل ملح بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ونقل مراسل سبوتنيك في حماة عن مصدر ميداني ان وحدات من الجيش السوري تعمل تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر عملت خلال الأيام الثلاثة الماضية على تنفيذ تمهيد ناري مكثف على كامل محور ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي ومناطق ريف إدلب الجنوبي، ما مهد لشن هجوم ناجح تمكنت من خلاله القوات المهاجمة من تحرير تل ملح بعد قطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية والقادمة باتجاه محور تل الملح والجبين.