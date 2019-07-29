موسكو: المسلحون يواصلون مهاجة الجيش السوري وقاعدة "حميميم"

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، اليوم الإثنين، أن الإرهابيين مستمرون في محاولة تنظيم الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي: "إن الإرهابيين لا يوقفون محاولات تنظيم هجمات على قاعدة حميميم الجوية. ولهذا الغرض يستخدمون أنظمة راجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في عمليات القصف".

ولفت رودسكوي إلى أن المسلحين قاموا بمحاولات جديدة لإطلاق الصواريخ على الأهداف الروسية من أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب يومي 17 و 21 تموز/يوليو الجاري. وصدت وسائل الدفاع الجوي للقاعدة الجوية الروسية هذه الهجمات.

كما ذكر رودسكوي أن نحو 300 مسلح هاجموا مواقع الجيش السوري منطقة بلدتي "كفر هود" و"جلامة" وصد الجيش السوري هذه الهجات.

وقال بهذا الخصوص: "بالأمس، في الساعة 5.40 و 6.10 ، شن الإرهابيون هجومين كثيفين على مواقع الجيش السوري في منطقتي كفر هود وجلامة. في كل اتجاه من هذين الاتجاهين ، عملت فصائل تضم ما يصل إلى 300 مسلح بدعم ما يصل إلى 5 دبابات وما يقارب 10 عربات مدرعة وما يصل إلى 20 سيارة بيك آب. وقد تم صد هذه الهجمات من قبل القوات الحكومية السورية بدعم من طيران قوة الفضاء الروسية.

وخلص رئيس إدارة العمليات العامة إلى القول إن "هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين و65 مدنيا خلال 4 أشهر".

ويذكر أيضاً أن 240 عسكرياً سورياً و100 مدني أصيبوا بجروح متفاوتة في تلك الفترة.

وتؤكد دمشق على أن أولوية القيادة السورية هي تحرير محافظة إدلب من التنظيمات الإرهاب.

ولا يزال الإرهابيون الذين ينتهكون انتهاك نظام وقف إطلاق النار ويزعزعون استقرار الوضع في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، يقصفون بانتظام القرى والبلدات في شمال محافظة حماة وفي جبال اللاذقية بقذائف الهاون. كما تحاول المجموعات الإرهابية مهاجمة موقع الجيش السوري .