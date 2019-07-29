الحكومة الفلسطينية تدعم أصحاب المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس

أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بتوفير الدعم اللازم للمواطنين الذين هدمت إسرائيل منازلهم في القدس، وبتوفير متطلبات صمودهم.

رام الله - سبوتنيك. أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين وبحسب بيان صادر عن الحكومة، "دعم الحكومة لأصحاب البيوت التي تعرضت للهدم في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس وتوفير كل متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاولات تهجيرهم عن أرضهم".

وبحسب بيان الحكومة الذي وصل لوكالة "سبوتنيك": "أوعز رئيس الوزراء لتشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة هدم هذه المباني وتقديمها للمحاكم الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت قبل نحو أسبوع 70 شقة سكنية في قرية صور باهر بحجة قربها من الجدار الأمني الإسرائيلي.

وأضاف البيان "أكد رئيس الوزراء أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل جاء رداً على انتهاك إسرائيل المستمر والمتواصل للاتفاقيات الموقعة معها في كافة المجالات ومنها قرصنة الأموال الفلسطينية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم المباني في واد الحمص".

وأمام الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية جراء اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب "المقاصة" أعلن مجلس الوزراء صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم وبنسبة 60 بالمئة من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً.