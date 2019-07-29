قتلى وجرحى من "قسد" بانفجار في ريف الحسكة شمالي سوريا

قتل عدد من عناصر ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من قبل واشنطن بانفجار عبوة ناسفة بدوريتهم في قرية "السعدة الغربية" في محافظة الحسكة شمالي سوريا.

أفاد موقع "الوطن أون لاين" أن عددا من عناصر "قسد" قتلوا وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية لهم في قرية السعدة الغربية في بلدة مركدة في محافظة الحسكة شمالي سوريا.

وكثرت في الأشهر الأخيرة العمليات ضد فصائل "قسد" التي خسرت الكثير من عناصرها سواء بانفجارات طالت مقراتها في الرقة ودير الزور والحسكة أو بعبوات ناسفة ضربت دورياتها.

وتهدد تركيا بفرض منطقة آمنة في مناطق سيطرة "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا في حال لم تنجح المحادثات التركية الأمريكية حول ما يسمى "المنطقة الآمنة"، وأرسلت أنقرة تعزيزات في الأيام الماضية إلى حدودها الجنوبية مع سوريا، فيما تؤكد دمشق أن الجيش السوري سيتجه إلى شرق الفرات بعد تحرير محافظة إدلب.