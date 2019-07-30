رسالة من حميدتي إلى محمد بن سلمان

وكانت الرسالة برقية تعزية لولي العهد السعودي في وفاة عمه الأمير بندر بن عبد العزيز.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نبأ الوفاة، مساء الأحد الماضي.
ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.
مع جموع المصلين في #المسجد_الحرام #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز. #صهيلنا pic.twitter.com/KBgCYKl1z2
— صهيل (@SaheelKSA) July 29, 2019
ودفن جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للملك سلمان، أمس الاثنين، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.
نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.
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