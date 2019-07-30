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19:42 30 يوليو/ تموز 2019
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    العلم السوداني

    بدء التحقيقات في أحداث العنف بمدينة الأبيض السودانية

    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    بدأت لجنة للتحقيق والتحري حول أحداث عنف شهدتها مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان السودانية أمس عملها بالتحقيق في تلك الأحداث التي سقط خلال عدد من طلاب المدارس بين قتيل ومصاب.

     

    الخرطوم - سبوتنيك. أفاد المركز السوداني للخدمات الصحافية، اليوم الثلاثاء، بأن "لجنة التحري والتقصي في أحداث مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بدأت عملها برئاسة مولانا صلاح عبد الرحيم حجير كبير".

    وأضافت أنه بموازاة ذلك "فتحت حكومة شمال كردفان بلاغات جنائية ضد المتورطين في عمليات السلب والنهب والتخريب".

    واضاف المركز السوداني، أن اللواء الصادق الطيب عبدالله حاكم الولاية المكلف، استعجل لجنة التحقيق بالاسراع بتنفيذ تحرياتها"، مشيرا إلى أن" اللجنة تضم ممثلين من المؤسسات الشرطية والأمنية والاستخبارات، بالإضافة إلى ممثلين عن أمانة حكومة شمال كردفان".

    وأكد حاكم شمال كردفان، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية: أن" العدالة ستأخذ مجراها ويتم محاسبة كل المتورطين الذين تثبت إدانتهم في الأحداث التي أدت لمقتل 5 مواطنين".

    وفى ذات السياق، رئيس اللجنة التحقيق، صلاح حجير، أنه "سيقوم برفع التقارير فورا للجهات المختصة عقب الفراغ من عمليات التحري"، لافتا إلى أن" التحريات تستند إلى أقوال الشهود والمعلومات وأشرطة الفيديوهات واستجواب المتهمين الذين شاركوا في عمليات التحريض والقتل والاعتداء وتخريب البنوك وسرقتها".

    كانت لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من المعارضة، قد أعلنت مقتل 6 أشخاص خلال مظاهرات جرت بمدينة الأبيض احتجاجا على سوء الخدمات وتردي حالة المرافق العامة.

    وقال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك" :"عشرات المتظاهرين من طلاب مدارس الثانويات خرجوا في احتجاجات سلمية بسبب تردي الأوضاع الخدمية، حيث قامت الجهات الأمنية بمحاصرة التظاهرة بقرب منطقة السوق حتى لا تمدد نطاق التظاهرات، لكن تفاجأ المتظاهرون والقوات الأمنية بإطلاق للنار مباشرة من مجهولين اتجاه المتظاهرين من مباني مجاورة للتظاهرة مما تسبب في حالة من الفوضى".

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