الاتحاد الأفريقي يدعو إلى محاكمة قتلة التلاميذ في السودان

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إلى تقديم الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاج بمدينة الأبيض السودانية، يوم الاثنين، إلى المحاكمة سريعا.

كما حث محمد حسن لبات، وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص بالسودان، المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة على توقيع إعلان دستوري محل جدال بين الطرفين منذ أسابيع.

وقال، في مؤتمر صحفي، إن لجنة قانونية مشتركة على وشك إتمام العمل على الوثيقة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقتل 6 أشخاص، من بينهم 5 تلاميذ، الاثنين الماضي، عندما فضت قوات الأمن تظاهرة في مدينة الأبيض، خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز في المدينة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، أمس اليوم الثلاثاء، عن رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان، قوله إنه ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل التلاميذ. ووصف قتل المواطنين السلميين بأنه غير مقبول.

واتهم ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي يضم جماعات المعارضة والمحتجين الجيش وقوات الأمن بفتح النار على تلاميذ المدارس الثانوية في الاحتجاج ودعا لاحتجاجات في عموم البلاد ردا على ذلك.