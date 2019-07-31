استعدادا للحرب في غزة… الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية 

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية واسعة لمحاكاة الحرب مع قطاع غزة.

أفادت القناة السابعة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، يجري منذ صباح اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية، في مستوطنة أيلون في الجليل شمالي إسرائيل، تستمر لعدة ساعات، وربما حتى الغد، الخميس.

وذكرت القناة العبرية أن السكان الإسرائيليين سيشعرون بحركة نشطة للمركبات والآليات والمروحيات العسكرية، خلال فترة التدريب.

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله:

إن هذه التدريبات معد ومخطط لها بشكل مسبق، وهي جزء من خطة التدريبات للعام 2019.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن قيادة الجبهة الداخلية، ستجري صباح اليوم، تدريبات لإختبار صفارات الإنذار، في منطقة الخضيرة، والمستوطنات المحيطة بها.

תרגיל מלחמה גדול הסתיים באוגדת עזה.

המטרה: לפגוע בעוצמה בחמאס - מבלי להכריעו.

יותר מודיעין ואש אווירית למג"דים, עוד כלים וגמישות לדרג המדיני ואמצעים חדשים לאיתור והשמדת מנהרות.

בינתיים בשטח, ההנחיות לכוחות: פעילי ריסון חמושים של חמאס שמתקרבים לגדר הם "אויב אפשרי" ולא "אויב מיידי" pic.twitter.com/dndkakaBFW — יואב זיתון (@yoavzitun) July 31, 2019

وأوضحت القناة أن المناورة العسكرية الجديدة تعزى إلى التدريب على احتمال مواجهة عسكرية مقبلة مع قطاع غزة.