اتصال هاتفي بين محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
#محمد_بن_زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 31, 2019
https://t.co/StBj51J4Vb
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ItqTjPgaXN
وتطرق ابن زايد وعمران خان إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.
وشدد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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